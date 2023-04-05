شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين العراق و"توتال إنرجى" الفرنسية لتنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة "توتال إنرجى" الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق لتنفيذ عقد فى العراق بقيمة 10 مليارات دولار.

وقالت الشركة الفرنسية - في بيان - إن الحكومة العراقية وتوتال إنرجي اتفقتا على مساهمة بنسبة 30% لشركة نفط البصرة في المشروع المعروف باسم مشروع نمو الغاز المتكامل (Gas Growth Integrated Project بهدف تنمية موارد العراق الطبيعية من أجل تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد.

وأشار البيان إلى أنه بناء على محادثات جرت في الأشهر الماضية، أكدت الحكومة العراقية وتوتال إنرجي كل بنود العقد الموقع عام 2021 وحددت بشكل مشترك الشروط والضمانات المتبادلة اللازمة للمضي قدما بالمشروع".

وذكرت المجموعة أنها ستستثمر مع شركائها "حوالي عشرة مليارات دولار، خصوصا لاستعادة الغاز المحترق في 3 حقول نفطية لتغذية محطات كهربائية بالغاز، وبناء مصنع لمعالجة مياه البحر بهدف إبقاء الضغط في حقول النفط وزيادة الإنتاج المحلي".

وأضاف البيان أن "توتال إنرجي ستطور من جانب آخر محطة عملاقة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاواط لتغذية شبكة الكهرباء في منطقة البصرة.