شكرا لقرائتكم خبر عن "رئاسة شؤون الحرمين" تقدم خدماتها النوعية لأكثر من 800 ألف مصل ومعتمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى كل إمكاناتها فى سبيل تقديم العديد من خدماتها النوعية لقاصدى بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن، حيث بلغ قاصدو بيت الله العتيق أمس الثلاثاء 818 ألف مصلٍ ومعتمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين تنوعت عبر توزيع 53 ألفا و760 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ 5 آلاف و600 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 90 ألف مستفيد، إلى جانب 129 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 205 آلاف و931 مستفيدًا، و7 آلاف و800 مستفيد من المعرض الرمضاني.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى تقديم خدمة التطويف لـ 5 آلاف و584 مستفيدًا، واستهلاك 130 ألف لتر من المطهرات، واستخدام 33 ألفًا و145 لترًا في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 5 آلاف و555 لترا من معقمات الأيدي، و5 آلاف و435 لترًا من التعقيم بالروبوتات، و5 آلاف و345 لترا من التعقيم بالبايوكير، و32 ألفًا و925 لترا في تعقيم الأسطح، كما اشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 1235 سوارا بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 48 ألفا و909 مستفيدين، و4 آلاف و246 مستفيدًا من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 102 ألف و142 مستفيدًا، وفرش 35 ألف سجاد بالمسجد الحرام.