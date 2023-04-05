شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربى الإسرائيلى يقصف موقعًا غرب غزة بعد إطلاق صواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال سكان في القطاع إن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا غرب المدينة ما أدى إلى أضرار مادية بداخله دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت تسعة صواريخ قد أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل الليلة الماضية، في أعقاب قيام قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على المُرابطين في المُصلى القبلي. واستخدمت قوات الاحتلال في الاقتحام الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اشتعال النيران في جزء من المُصلى ضمن تلفيات أخرى.

من ناحية أخرى، أصيب أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، برصاص مُقاوم فلسطيني، في بلدة "بيت أمر" الواقعة شمال مُحافظة "الخليل"، بجنوب الضفة الغربية المُحتلة، وذلك في أعقاب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين فيه.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الجندي المصاب جرى نقله إلى مستشفى بمدينة القدس المحتلة لتلقي العلاج.

وبلدة "بيت أمر" أكثر بلدة اضطرابا في محافظة الخليل، وتقع الاشتباكات فيها بين سكانها وجنود الاحتلال بصورة تكاد تكون يومية.

وقمعت قوات الاحتلال الليلة الماضية، مسيرات للتضامن مع أهل القدس ونصرة الأقصى، في مُحافظة "نابلس" شمال الضفة، وفي مُخيم "العروب"، بشمال مُحافظة "الخليل".