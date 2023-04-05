شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تؤكد تقدم الحوار الاجتماعي والالتزام باستمراريته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان تقدم الحوار الاجتماعي والتزام الحكومة باستمراريته من أجل أن يكون المحرك لتحقيق إنجازات اجتماعية في البلاد.