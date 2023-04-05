شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة فى نابلس لمؤازرة أهل القدس بعد اقتحام الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مسيرة في بلدة "بيتا" بجنوب مُحافظة "نابلس"، بشمال الضفة الغربية، خرجت لمؤازرة أهل القدس والمرابطين فى المسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلى للمسجد والاعتداء عليهم.