شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يطلع المبعوث الفرنسي للقرن الإفريقي على الجهود المبذولة لتشكيل حكومة مدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلع رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي، فريدريك كلافي، على تطورات الأوضاع بالسودان وسير العملية والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق يفضي لتكوين حكومة انتقالية تقود البلاد إلى مرحلة الانتخابات.

وقال إعلام مجلس السيادة السوداني - في ييان الثلاثاء- أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي، كما بحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في كافة المجالات بما يحقق مصالح البلدين.

وتم خلال اللقاء تناول التطورات التي تشهدها المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية استقرار السودان وأثره الإيجابي على الاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، أكد المبعوث الفرنسي اهتمام بلاده بتحقيق السلام في السودان ودعم العملية السياسية، مشيرا إلى أهمية أن تتحلى كافة الأطراف بالمرونة بما يحقق التوافق السياسي.