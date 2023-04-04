شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تجدد مطالبتها بتمكين سوريا من شغل مقعدها في الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، مطالبة بلاده بتمكين الجمهورية العربية السورية من شغل مقعدها في الجامعة العربية ولعب دورها الريادي والأصيل ضمن منظومة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال المحادثات التي جمعت عمار بلاني، اليوم /الثلاثاء/، بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالجزائر، شاكر عطا الله العموش.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شكل اللقاء فرصة سانحة للطرفين لاستعراض العلاقات الثنائية، وتأكيد الرغبة المشتركة التي تحذو قيادة البلدين الشقيقين لتعزيز الديناميكية الإيجابية التي وسمت التعاون الثنائي في الآونة الأخيرة.

كما نوه الجانبان بالنقلة النوعية التي عرفتها العلاقات الجزائرية الأردنية إثر الزيارة التي قام بها ملك الأردن عبد الله بن الحسين للجزائر يومي 3 و4 ديسمبر من العام الماضي، وما تمخض عنها من قرارات مهمة شملت التوقيع على اتفاقيات عديدة سمحت بإرساء أسس تعاون مستقبلي في مجالات واعدة كالصناعات الدوائية والسياحة والطاقة والفوسفات، فضلا عن التدريب في الميدان العسكري.

فيما شدد الطرفان، في هذا الصدد، على ضرورة التحضير الجيد للدورة التاسعة للجنة المشتركة المزمع عقدها في عمّان شهر يونيو القادم للحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية وتعزيزها أكثر في المستقبل.

وعلى صعيد آخر، تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التحديات الكبيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية في ظل الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإصراره على وأد حل الدولتين من خلال إجراءات أحادية وعنصرية مخالفة للشرعية الدولية و القانون الدولي، تستهدف تغيير طبيعة الأرض وطمس هوية الشعب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للمنحنى الإيجابي الذي شهدته علاقات سوريا مع العديد من الدول العربية الشقيقة.