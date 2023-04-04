شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجة علـى مقياس ريختر يضرب ولاية توزر فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجّلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر، وحدد مركزها حسب التحاليل الأولية شمال شط الغرسة من ولاية توزر.

وكانت محطّات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي قد سجلت، اليوم في حدود الساعة الخامسة و26 دقيقة، هزة أرضية، بمدينة الرديف من ولاية قفصة، وقد بلغت قوّة الرجّة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين، 3.4 درجة على مقياس ريختر.