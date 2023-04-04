شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: استئناف تصدير النفط مع كردستان يمهد لتمرير قانون الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاتفاق مع إقليم كردستان على استئناف تصدير النفط، مؤكدا أنه سيكون تمهيدا لتمرير قانون الموازنة المالية.

وقال السوداني، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، اليوم الثلاثاء، مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني: "الاتفاق سيمهد لإمرار قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص لحصيلة الحوار بين بغداد وأربيل".

وأضاف السوداني خلال المؤتمر: "كان لا بد من الاتفاق والوصول إلى هذا التفاهم والبدء بتنفيذه... وعلى الجهات الفنية تنفيذ الاتفاق فورا".

وأشار السوداني إلى أن "الاتفاق مع إقليم كردستان على تصدير النفط يؤكد الرغبة الجادة لبغداد وأربيل لمواجهة كل المشاكل المتوارثة منذ سنوات".

ودعت الحكومة العراقية، يوم الأحد، البرلمان إلى المصادقة على الموازنة العامة للبلاد في أقرب وقت ممكن.