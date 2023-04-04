شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 4 إرهابيين في بغداد والسليمانية والأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على 4 إرهابيين في بغداد والسليمانية والأنبار.

وذكر بيان أصدره الجهاز -وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن جهازِ مكافحةِ الإرهاب نفذ مجموعة عمليات في مناطق مختلفة، وأنه ضمن عمليات التنسيق المستمر مع مديريةِ أسايش السليمانية وفوج مكافحة إرهاب السليمانية ألقي القبض على إرهابيينِ اثنين في السليمانية، مشيراً الى أن أفراد الجهاز ألقوا أيضاً القبض على أحد المطلوبين في العاصمة بغداد، وآخر في محافظة الأنبار.