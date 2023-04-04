شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية، من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، تسلم الرسالة وزير الخارجية فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مقر الوزارة في الرياض، اليوم، السفير الإماراتي لدى المملكة نهيان بن سيف آل نهيان.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.