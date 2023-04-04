شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدعو لتدشين ورش عمل للترويج للمنتج الثقافى العربى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، وزير الثقافة والسياحة بجمهورية الصين الشعبية هيو هيبينج، وذلك خلال زيارته لجمهورية مصر العربية لعقد المعرض الفني المشترك العربي الصيني، والذي تم افتتاحه يوم أمس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي بأن أبو الغيط رحب بالوزير الصيني والوفد المرافق له، معرباً عن تقديره للتعاون المثمر القائم بين الجانبين العربي والصيني في شتى المجالات، خاصة التعاون في مجال الثقافة، حيث اقترح الأمين العام تنظيم ورش عمل مشتركة حول التسويق والترويج للمنتج الثقافي العربي الصيني، وكذلك الترجمة المتبادلة للكتب العربية والصينية ونشرها بما يسهل على مواطنى الجانبين للتعرف على ثقافة الآخر.

وأضاف المصدر بأن أبو الغيط أشار إلى أهمية زيادة عدد الزيارات المتبادلة للفنانين والمبدعين العرب والصينيين من أجل الاستفادة من الخبرات والتقنيات الجديدة في مجال الصناعات الثقافية، فضلاً عن بناء قدرات المعنيين في الدول العربية.

وذكر المصدر بأن الوزير الصيني تطرق إلى القمة العربية الصينية الأولى التي عقدت في ديسمبر الماضي، وشدد على أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها، ومن بينها الموضوعات ذات الصلة بالتعاون الثقافي والحوار بين الحضارات، وأكد على أهمية التعاون في تنظيم ورشة العمل التي اقترحها الأمين العام حول تسويق المنتجات الثقافية العربية الصينية.