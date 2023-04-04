شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من وسط وشمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين من وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة "كفر نعمة" غرب رام الله، بوسط الضفة الغربية، وقامت باعتقال شاب، وأصيب ثلاثة آخرين بالرصاص في الأطراف السفلية، وجرى نقلهم إلى المُستشفى لتلقي العلاج.. مضيفة أنه جرى اعتقال شابين آخرين من "بيت لقيا" غرب رام الله.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى اعتقال شاب من بلدة "برقين" غرب مدينة جنين، بشمال الضفة الغربية، وذلك لدى مروره بحاجز "الجلمة" لافتة إلى أن قوات الاحتلال قامت بمداهمة عدة قرى في محافظة "جنين"، وداهمت منزل أسير مُحرر دون أن يُبلغ عن إصابات أو اعتقالات أخرى.