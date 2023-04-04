شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. وزارة الصحة ووقاية المجتمع تدعو إلى الانتباه من فيروس حمى ماربورغ النزفية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان اليوم الثلاثاء، إلى الانتباه من فيروس حمى ماربورغ النزفية، بعد تحذير عدة دول من السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشاره فيها.

ودعت الوزارة إلى تأجيل السفر إلى الدول التي ينتشر فيها الفيروس، وإذا دعت الحاجة للسفر، يجب اتخاذ الاحتياطات الضرورية ضد العدوى، بتجنب الاتصال مع المرضى، ولمس الأسطح الملوثة وتجنب زيارة الكهوف والمناجم.

وشددت الوزارة على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، أمعقم يدين يحتوي على كحول، وتجنب لمس العينين والأنف والفم باليدين، والتأكد من نظافة اليدين قبل لمس الوجه.

وأوصت الوزارة المسافرين القادمين من هذه الدول، بعزل أنفسهم، والتوجه إلى أقرب منشأة صحية أو أقسام الطوارئ في المستشفيات، والإفصاح عن سفرهم لمنطقة ينتشر فيها فيروس ماربورغ، أو مخالطتهم لمصابين به أو لديهم أعراضه حتى 21 يومًا.

ووجهت الوزارة بتحري الدقة واتباع الإجراءات الوقائية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات التي لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية، مؤكدة كفاءة نظام الترصد الوبائي في الدولة والتنسيق المتكامل بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية.