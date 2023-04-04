شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "ظاهرة غريبة" تسبب تساقط الشعر بشكل كبير مع اقتراب الصيف.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلاحظ كثيرون تساقط الشعر أكثر مع اقتراب فصل الصيف، وربما يرجع ذلك إلى ظاهرة غير مفهومة جيدا تسمى تساقط الشعر الموسمي، وتميل إلى الحدوث في بداية الربيع.

وقد يكون هذا شبيها بكيفية تخلي الحيوانات عن "معطفها الشتوي" مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الدكتور هيو راشتون، خبير الشعر في "هارلي ستريت": "على الرغم من أن ليس لدينا جلدة من الفراء للتخلص منها، فمن الشائع أن يفقد البعض منا المزيد من الشعر في هذا الوقت من العام".



وأشار إلى أن التساقط الموسمي للشعر يؤثر على بعض الناس أكثر من غيرهم، ويمكن أن يحدث أيضا مع انتقالنا من الصيف إلى الخريف.

وأضاف أستاذ دراسات علم الشعر: "بالنسبة لبعض الناس، فإنهم لا يختبرون هذه الحالة إلا في الربيع، وبالنسبة للآخرين، فهي تحدث فقط في الخريف، بينما قد يتأثر البعض، للأسف، بكليهما".

لماذا يحدث التساقط الموسمي؟

يتبع الشعر دورة مكونة من أربع مراحل محددة: مرحلة التنامي (Anagen)، مرحلة التراجع عن النمو (Catagen)، مرحلة الانتهاء (Telogen) والتساقط الخارجي (Exogen).

ووفقا للدكتور راشتون، يحدث التساقط الموسمي لأن نسبة أكبر من المعتاد من نمو الشعر تنتقل إلى مرحلة الانتهاء من دورة الشعر.

ويحدث هذا التحول عادة أثناء الانقلاب الشتوي أو الصيفي، وهما أقصر وأطول الأيام كل عام.

لكنك ستلاحظ تساقط شعرك فقط بعد نحو ثلاثة أشهر.

والسبب الدقيق لتساقط الشعر الموسمي غير معروف، لكن يعتقد العلماء أنه قد يكون مرتبطا بالتغير في مستويات الضوء في كل انقلاب.

وأوضح الدكتور راشتون أن بصيلات الشعر تحتوي على عدد من المستقبلات الضوئية، مثل CRY1 وCRY2 وOPN3 وOPN4، والتي تستجيب للضوء.

واقترح أن التغيرات في مستويات الضوء مع مرور الأيام أطول أو أقصر يمكن أن تحفز خلايا مستقبلات الضوء في الشعر، ما يتسبب في انتقال بعض الشعر إلى المرحلة التالية من دورة الشعر.

وشرع الدكتور راشتون: "نظرا لأن المزيد من الشعر يصل إلى مرحلة الانتهاء في وقت واحد، فإن تساقط الشعر يميل إلى الحدوث كل ذلك في إطار زمني قصير، ما يجعله أكثر وضوحا ويؤدي غالبا إلى الاعتقاد بأن لديهم مشكلة تساقط الشعر أو أنهم يعانون من مشاكل غير طبيعية في مستويات تساقط الشعر".

وأضاف: "من المهم أن نلاحظ أن تساقط الشعر الموسمي يجب أن يستمر فقط لمدة أقصاها أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

ولحسن الحظ، فإن كل الشعر الذي تسقطه سوف ينمو من جديد. ولكن إذا كان الشعر يتساقط باستمرار، فقد يرجع ذلك إلى سبب آخر.

ونصح الدكتور راشتون أنه "قد يكون من المفيد، في مثل هذه الحالات، طلب المشورة من أخصائي الشعر الذي يمكنه المساعدة في تحديد سبب زيادة تساقط الشعر واقتراح الطرق المناسبة لعلاج هذه الحالة".

يعد الإجهاد والجينات والعلاج الكيميائي أكثر أسباب تساقط الشعر شيوعا لدى الرجال والنساء، لكن هناك عوامل أخرى، مثل المرض وتراكم البكتيريا، يمكن أن تتسبب أيضا في هذه المشكلة.

وفي ما يلي 5 أسباب محتملة "مفاجئة" لتساقط الشعر، بما في ذلك استخدام الكثير من الشامبو الجاف وتلوث الهواء.

استخدام الكثير من الشامبو الجاف قد يؤدي إلى تراكم البكتيريا، ما قد يؤدي إلى تساقط الشعر

الشامبو الجاف هو منتج للشعر يمتص الزيت للحفاظ على مظهر الشعر نظيفا دون غسله. وتحتوي العديد من أنواع الشامبو الجاف على النشا أو الطحين أو الطلق، وتأتي إما في شكل مسحوق أو بخاخ رذاذ.

وأوضح أطباء الأمراض الجلدية لموقع "بزنس إنسايدر"، أن الإفراط في استخدام هذا المنتج يمكن أن يسبب تساقط الشعر. ويمكن أن يؤدي تراكم الشامبو الجاف على فروة الرأس إلى حبس البكتيريا، ما يتسبب في التهاب بصيلات الشعر على شكل بثور أو تكيّسات.

وقال أطباء الأمراض الجلدية إن البثور أو التكيسات تجف وتتحول إلى قشور، ما يؤدي إلى تعطيل بصيلات الشعر وتساقط الشعر.

وشرحت طبيبة الأمراض الجلدية مارني نوسباوم أن الشامبو الجاف الذي يحتوي على الكحول يمكن أيضا أن يجفف جذع الشعر، ما يجعل الشعر يلتصق بعضه ببعض. واضافت أن الشعر الذي يلتصق ببعضه يتساقط بكمية أكبر من خلال التساقط الطبيعي والتمشيط مقارنة بالشعر الصحي.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة أن يتعرضوا لتساقط الشعر

أوضح علماء النفس مؤخرا، عبر موقع Refinery29، أن اضطراب ما بعد الصدمة يمكن أن يرفع هرمونات التوتر لدى الشخص لفترات طويلة من الوقت، ما يتسبب في تساقط الشعر بعد أشهر من تعرضه للحدث الصادم.

وكان ذكر موقع "بزنس إنسايديدر" سابقا أن الإجهاد هو السبب الثاني الأكثر شيوعا لتساقط الشعر. ووفقا لأطباء الأمراض الجلدية، فإن الإجهاد البدني أو العاطفي يتسبب في دخول الجسم إلى وضع البقاء على قيد الحياة وإيقاف الوظائف غير الأساسية، مثل نمو الشعر.

وعلى الرغم من أن الشعر يميل إلى النمو مرة أخرى بعد بضعة أشهر من الحدث المجهد، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة يعانون من فقدان مستمر لأن أجسامهم تعاني من "ضغوط شديدة" لفترة أطول، وفقا لاختصاصي تساقط الشعر الدكتور فرقان رجا.

المصابون بـ "كوفيد-19" يمكن أن يتعرضوا لتساقط الشعر

أبلغ العديد من مرضى "كوفيد-19" عن تساقط الشعر المؤقت، وهو ادعاء عززته دراسة أجريت في يناير 2021 ونشرت في مجلة The Lancet، وحددت تساقط الشعر كأحد أعراض "كوفيد الطويلة الأمد" في الأشهر التي تلت الإصابة بالفيروس.

ومثل اضطراب ما بعد الصدمة، يعد المرض والحمى ضغوطا تجعل الجسم "يوقف" الوظائف غير الأساسية، وفقا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وقال الباحثون إنه على الرغم من أن تساقط الشعر شائع بعد 2-3 أشهر من الحمى أو المرض، يرى معظم الناس أن شعرهم يبدو طبيعيا مرة أخرى ويتوقف عن التساقط بعد 6-9 أشهر من مرضهم.

يمكن أن يعني فقدان الوزن تساقط الشعر في بعض الحالات

يمكن أن تؤدي بعض الحميات الغذائية والصيام المتقطع المكثف إلى تساقط الشعر واضطرابات أخرى في وظائف الجسم لأنها تحرم الجسم من العناصر الغذائية الأساسية.

ويعد تساقط الشعر شائعا أيضا بين مرضى جراحة إنقاص الوزن، وفقا لـ Penn Medicine.

ويشار إلى أن عدم تناول ما يكفي من البروتين، المادة التي تتكون منها بصيلات الشعر، وانخفاض مستويات فيتامين د، والحديد من الأسباب الشائعة لتساقط الشعر.

وأكد جراح التجميل ألكساندر زوريارين أن نظاما غذائيا يشمل السلمون والعدس والحليب المدعم والخضراوات الورقية الداكنة والبيض يمكن أن يساعد في منع تساقط الشعر وعكس مساره.

قد يعيق تلوث الهواء نمو الشعر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث

تساهم ملوثات الهواء الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري والأنشطة الصناعية في مشاكل صحية طويلة الأمد مثل أمراض القلب والرئة. ولذلك يدرس الباحثون كيفية تأثير هذه الجزيئات على بشرتنا وشعرنا.

ووجدت دراسة أجريت عام 2019 من كوريا الجنوبية، أن التعرض لجزيئات الديزل والغبار أدى إلى خفض مستويات الخلايا التي تحدد نمو الشعر والاحتفاظ به.

وقالت ميشيل بليزور، المتخصصة في علم الشعر: "نعلم أن صحة جلد فروة الرأس مهمة في نمو الشعر الصحي وأن التلوث يمكن أن يضر ببشرتك. وإذا تعرض الجلد للخطر، يمكن أن تتأثر بصيلات الشعر لأن البصيلات هي أحد أطراف الجلد".

ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية تأثير التلوث على نمو الشعر بشكل أفضل.