شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير من مخاطر الفواكه والخضار في غير موسمها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة إيرينا نيكولينا خبيرة التغذية الروسية أن أضرار الخضار والفواكه غير الموسمية يمكن أن تكون أكثر من فوائدها.

وتشير الخبيرة إلى أن الفواكه والخضار غير الموسمية قد تحتوي على كمية كبيرة من المبيدات والنترات التي تستخدم لإطالة مدة تخزينها وصلاحيتها.



ووفقا لها هذه المواد تؤثر سلبا في جسم الإنسان وتسبب الحساسية ومشكلات في الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والغدد الصماء. وبالإضافة إلى ذلك، لمبيدات الحشرات والنترات علاقة بتطور الأورام.

وتدعو الخبيرة إلى الحذر من إضافة الفواكه والخضار غير الموسمية إلى النظام الغذائي للأطفال. لأن عملية إزالة السموم من جسمهم بطيئة وليست سريعة ونشطة كما لدى البالغين.

وتنصح الخبيرة بالانتظار حتى الصيف لشراء التفاح والعنب والفراولة والخوخ وغيرها ونفس الشيء يشمل الخضار مثل الفلفل والكرفس والسبانخ والخيار والطماطم.

وتضيف: يمكن الحصول على الفيتامينات من المنتجات المجمدة، وفي حالة الرغبة الشديدة بتناول فاكهة طازجة فمن الأفضل شراء فاكهة صغيرة الحجم وذات ألوان ورائحة طبيعية وليس الكبيرة وذات ألوان جذابة.

أعلن البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، أخصائي الأورام أن النقانق المدخنة والبسكويت والكحول تساهم في تطور سرطان الأمعاء.

ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن أكثر المنتجات ضررا هي النقانق المدخنة. وعموما اللحوم الحمراء نفسها وفقا لتصنيف المنتجات المسببة للسرطان من المرجح أنها تحفز تطور السرطان لدى (المجموعة 2А) لذلك ينصح الأطباء بتناولها مرة واحدة في الأسبوع.



ووفقا له، لطريقة تحضير اللحوم أهمية كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط بمعالجتها حراريا إلى تكون مواد مسرطنة إضافية، وأخطرها في هذه الحالة هي اللحوم المدخنة. لذلك إذا اخذنا بالاعتبار ما مذكور أعلاه يتضح أن النقانق المدخنة هي الأخطر من حيث الإصابة بالسرطان.

ويقول: "إذا كان الشخص يتناول في اليوم 50 غراما من النقانق والصوصج والمنتجات المشابه الأخرى، فإن خطر إصابته بسرطان القولون يزداد بنسبة 18 بالمئة".

ويضيف: والإفراط بتناول منتجات أخرى مثل سمك الصابوغة المعلب (Sprattus) والبسكويت والكحول والصلصات والفشار والخضروات والفواكه المعلبة والمحليات الصناعية والأطعمة المعدلة وراثيا، جميعها تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بما فيها سرطان الأمعاء.

ويقول: " يتفق العديد من الخبراء على أن حمية البحر الأبيض المتوسط هي افضل خيار للتغذية لأنها غنية بالخضروات.