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وكالة شؤون المسجد النبوى تتيح خدمة التسجيل للاعتكاف خلال شهر رمضان

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم الثلاثاء، خدمة التسجيل للراغبين في الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك عبر تطبيق "زائرون" للأجهزة الذكية.

وذكرت قناة (الإخبارية) ، أن هذه الخدمة تتيح للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي، مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

وتقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية والتطوعية كل سبل الرعاية للاهتمام بجموع المصلين الصائمين، وتوفير الخدمات الميدانية والتنظيمية والإرشادية لهم.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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