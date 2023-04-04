شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يستقبل بارزانى لبحث المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى والوفد المرافق له، لبحث المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان مقتضب أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان والوفد المرافق له.

جدير بالذكر أن الاجتماع سيشهد التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ولاسيما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط إقليم كردستان.

