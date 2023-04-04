شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج التحول الوطنى السعودى يحقق 34 هدفا استراتيجيا من إجمالى أهداف رؤية المملكة 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق برنامج التحول الوطنى السعودى 34 هدفا استراتيجيا من أصل 96 هدفا لرؤية المملكة 2030 ، ما يمثل أكثر من 35 % من إجمالى أهدافها.

وذكرت قناة "الإخبارية السعودية"، الثلاثاء، أن البرنامج استمر في تحقيق رؤية المملكة 2030 والوصول إلى مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر ووطن طموح، وذلك من خلال تحقيق التميز في الأداء الحكومي من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وضمان استدامة الموارد الحيوية عبر التركيز علي تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الأمن المائي وكذلك تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته.

وأضافت أن البرنامج عمل علي اطلاق 253 مبادرة تنفذها 7 جهات حكومية قائدة، بالإضافة إلى أكثر من 50 جهة مشاركة تركزت علي تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص عبر الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تفعيل التحول الرقمى وتعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية الحالية والمستقبلية لرفع مكانة المملكة الاقتصادية خليجيا وإقليميا وعالميا.

وأسهم البرنامج فى ارتفاع نسبة السلع المطابقة للمواصفات إلى 82 % نهاية عام 2022، كما عمل علي اطلاق منصات إلكترونية لدعم رواد الأعمال .