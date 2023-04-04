شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: توزيع 30 ألف نسخة من المصحف خلال العشرة الأوائل من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الإدارة العامة لشئون المصاحف والكتب ممثلة فى إدارة شؤون المصاحف السعودية، بتوزيع إهداءات نُسخة من المصحف الشريف لضيوف الرحمن بلغت 30 ألفا خلال العشرة أيام الأوائل من شهر رمضان، وذلك ضمن حملة الرئاسة " خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا " وتحت شعار من الوصول إلى الحصول.