شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال 8 آخرين خلال مواجهات بمخيم الدهيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحى، اليوم الثلاثاء، إحداها خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بجنوب الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 8 فلسطينيين.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي إحداها في الصدر وُصفت بالخطيرة، واثنين في القدم، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية من سكان المخيم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.