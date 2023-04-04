شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسرائيلية تطلق الرصاص على فلسطينى بدعوى تنفيذ عملية طعن بتل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص على شاب فلسطينى، بدعوى تنفيذ عملية طعن، فى مدينة ريشون ليتسيون، جنوب تل أبيب.

وتضاربت الأنباء حول مصير مُنفذ عملية الطعن، وفيما إذا كان هناك آخر ساعده، علما أن تقارير أفادت باعتقال منفذ العملية من قبل إسرائيليين سلموه للشرطة، فيما يتم البحث عن آخر يشتبه كان برفقته.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت إن "قوات كبيرة بمساعدة مروحية تجري عمليات تفتيش وبحث في محيط عملية الطعن، وذلك خشية وجود منفذ آخر".