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التعاون الخليجى يعزى الولاياتِ المتحدة الأمريكية فى ضحايا الأعاصير

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوى، عن بالغ تعازيه للولايات المتحدة الأمريكية فى ضحايا الأعاصير والعواصف القوية التى اجتاحت عدة ولايات، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وتدمير للبنية التحتية وانقطاع التيار الكهربائى عنها.

كما أعرب البديوي -في بيان أوردته وكالة الأنباء - اليوم الثلاثاء، عن صادق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، ولأهالى وذوى الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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