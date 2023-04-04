شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سوريين اثنين جراء هجوم إسرائيلى فى محيط دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل سوريان ووقعت أضرار مادية جراء هجوم إسرائيلى استهدف نقاطاً فى محيط دمشق.

وذكر مصدر عسكرى سورى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية- اليوم الثلاثاء، أن "القوات الإسرائيلية نفذت هجوما جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السورى المحتل مستهدفاً بعض النقاط فى محيط دمشق والمنطقة الجنوبية، وتصدت وسائط الدفاع الجوى السورى لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف البيان أن الهجوم أدى إلى مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.