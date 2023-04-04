شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: مقتل قيادى بتنظيم داعش فى عملية عسكرية بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية تنفيذ ضربة أحادية نفذتها ضد مسئول التخطيط لهجمات تنظيم "داعش" الإرهابى، و يدعى خالد أحمد الجبورى وهو مسئول أيضا عن تطوير هيكل لقيادة التنظيم الإرهابى فى أوروبا.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن القيادة الأمريكية عن بيان أوردته على "تويتر"، قولها إن خالد الجبورى، مسؤول التخطيط لهجمات تنظيم داعش فى أوروبا قتل ليلة أمس الاثنين بعملية عسكرية فى سوريا.

ونجحت القوات الأمريكية في تصفية أو اعتقال عدد من القادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم "داعش" الإرهابى أبو بكر البغدادي فى أكتوبر 2019، وأيضا أبو إبراهيم القرشى فى فبراير 2022 فى محافظة إدلب.