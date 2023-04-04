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تونس وروسيا تبحثان علاقات التعاون وسبل تطوير في مختلف المجالات

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القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونيسين بالخارج علاقات التعاون التونسية الروسية وسبل تطويرها في مختلف المجالات لاسيما في ضوء المحادثات الهاتفية الأخيرة بين وزيري خارجية البلدين، والتي ناقشا خلالها أهم الاستحقاقات الثنائية المقبلة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع سفير روسيا الكسندر زولوتوف بتونس الاثنين والذي هنأه بمناسبه تعيينه على رأس الدبلوماسية التونسية وذلك وفقا لبيان الخارجية التونسية .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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