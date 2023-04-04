شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وروسيا تبحثان علاقات التعاون وسبل تطوير في مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونيسين بالخارج علاقات التعاون التونسية الروسية وسبل تطويرها في مختلف المجالات لاسيما في ضوء المحادثات الهاتفية الأخيرة بين وزيري خارجية البلدين، والتي ناقشا خلالها أهم الاستحقاقات الثنائية المقبلة بين الجانبين.