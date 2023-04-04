شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: ضرورة الانفتاح على دول العالم وإشراك دول إضافية في معرض الكتاب التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي بضرورة الانفتاح على دول العالم وإشراك دول إضافية لم يسبق لها المشاركة بفعاليات معرض تونس الدولي للكتاب المقرر عقده 28 أبريل الجاري.