شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد يؤكد ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني، مشددا على أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.

جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيّد مع نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية مساء الاثنين.

من جهة أخرى، أصدر قيس سعيد تعليماته بالشروع في اجراءات تعيين سفير تونس بدمشق.

وتناول اللقاء نشاط وزارة الشؤون الخارجية التونسية خلال الفترة القليلة الماضية والاستحقاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المقبلة.