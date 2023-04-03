شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: عدم احترام الجماعات الإسرائيلية للمقدسات سبب العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية، مؤكدا أن سبب العنف هو الجماعات الإسرائيلية التي لا تحترم المقدسات وتهجر الفلسطينيين.



جاء ذلك خلال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارة الصفدي لألمانيا.



وقال الصفدي إن السلام لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا أن اجتماع العقبة كان منتجا سياسيا كسر الجمود.



وتابع الصفدي أنه "لن يستفيد أحد من تدهور العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولن يتوقف إلا إذا توقفت أسبابه".



وأشار إلى أن تصريحات وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي العنصرية تنذر بخطورة ما سيأتي إذا سمح له بتحديد مسار المستقبل.



وعن الأزمة السورية، قال وزير خارجية الأردن إن الأزمة في سوريا يجب أن تنتهي بالتدرج في حلها نظرًا لانعكاساتها على المنطقة برمتها.



وأجرى الصفدي وبيربوك مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والعديد من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمات في المنطقة.



ونوه الصفدي إلى أن ألمانيا تقوم بدور أساسي بدعم اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ألمانيا شريك أساسي للأردن ونحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على تأسيس العلاقات.



بدورها ، قالت بيربوك إن الصراع في الشرق الأوسط في الأشهر والأسابيع السابقة تأجج، مضيفة أن الاتفاقات في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ أعادت إحياء الأمل بإمكانية تأدية العبادات في شهر رمضان.



وأضافت أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم تفاهمات العقبة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرة إلى أن ألمانيا ستواصل التعاون مع الأردن لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط.