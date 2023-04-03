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إصابة 16 موظفا بالمنطقة الحرة السورية الأردنية إثر استهداف حافلتهم بعبوة ناسفة

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة "سانا" السورية بإصابة 16 من موظفي المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بجروح متفاوتة إثر استهداف حافلة تقلهم بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب جسر صيدا على أوتستراد دمشق-عمان.

وكان انفجارا إنفجارا قد ضرب منطقة المزة فى العاصمة السورية دمشق، أمس الأحد، حيث قالت قيادة الشرطة إن "صوت الانفجار الذي سمع قبل قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة في سيارة مدنية ما أدى إلى احتراقها من دون تسجيل إصابات".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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