شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن اعتزامه تشييد 19 جسرا فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، اعتزامها تشييد 19 جسرا في العاصمة بغداد، وكذلك تشكيل لجنتين لمتابعة مشاريع مداخل العاصمة وارتفاع أسعار الوحدات في المجمعات السكنية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن عضو اللجنة، باقر الساعدي، قوله بأن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد على إنجاز مداخل العاصمة بغداد بالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أن "هناك معوقات تواجه هذه المشاريع سيتم حلها بالسرعة الممكنة".

وأوضح عضو اللجنة أن "هناك مشاريع جسور في بغداد، وأعمال كثيرة ستنفذ في وسط العاصمة وتحديدا في شارع أبي نؤاس والكرادة والجادرية، لتصل مشاريع الجسور في بغداد إلى ما يقرب من 19 جسرا سيتم تنفيذ مشاريعها بعد إطلاق الميزانية".