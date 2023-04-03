شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار النفط تقفز اكثر من 5 بالمائة بعد قرار أوبك+ بخفض طوعي للإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قفزت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، أكثر من 5 بالمائة بعد الإعلان عن خفض طوعي للإنتاج النفطي من قبل أوبك+ بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 4.16 دولار أو 5.21 بالمائة إلى 84.05 دولار للبرميل، لتقلص من مكاسبها بداية التعاملات بعد أن سجلت أكثر من 86 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى في نحو شهر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 4 دولارات، أو 5.29 بالمائة إلى 79.67 دولارا للبرميل.

واعلن منتجو النفط الرئيسيون في تحالف "أوبك+"، امس الاحد، عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بواقع 1.657 مليون برميل يوميًا بداية من مطلع شهر مايو المقبل حتى نهاية 2023م.