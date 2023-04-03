شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ضبط 128 عبوة ناسفة فى محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، ضبط مخزن يحتوى على 128 عبوة ناسفة، فى محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين، أنه "بعملية استباقية وجهد استخباري مميز لشعبة الفرقة السابعة التابعة إلى المديرية وبالتعاون مع القوات الأمنية وبعد البحث والتفتيش، تمكنت القوات من ضبط كدس كبير يحتوي على 128 عبوة ناسفة، في وادي القصر بمحافظة الأنبار".

وأضافت مديرية الاستخبارات العراقية، أن قوات الجهد الهندسى قامت برفع المواد وتدميرها موقعيا.