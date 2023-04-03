شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: خطر الإصابة بالنوبات القلبية يتضاعف 6 مرات بعد الإصابة بالإنفلونزا! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توصلت دراسة جديدة إلى أن الذين يصابون بالإنفلونزا يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية لمدة أسبوع بعد تشخيص إصابتهم بالفيروس.

وقال الخبراء إن الخطر يمكن أن يكون أعلى بست مرات في الأيام السبعة التي تلي الإصابة بالفيروس مقارنة بالعام الذي سبقه أو بعده.

وأشار الفريق إلى أن النتائج تؤكد أهمية برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا، وكذلك الوعي بأعراض الأزمة القلبية بين الأطباء الذين يعالجون مرضى الإنفلونزا.

وحلل فريق الباحثين الهولنديين نتائج الاختبارات المعملية من 16 مختبرا في جميع أنحاء هولندا وقارنوها بسجلات الوفيات والمستشفيات.

وأكدت المعامل 26221 حالة إصابة بالإنفلونزا بين عامي 2008 و2019.

ومن بين هذه المجموعة، أصيب 401 مريضا بنوبة قلبية في العام السابق أو بعد الإصابة بالإنفلونزا، وعانى بعضهم أكثر من نوبة قلبية واحدة، ما يجعل عدد الإصابات بالنوبة القلبية يبلغ 419 في المجموع.

ومن بين 419 نوبة قلبية، كانت 25 نوبة في الأيام السبعة الأولى بعد تشخيص الإنفلونزا، و217 في العام السابق للتشخيص و177 في العام بعد تشخيص الإنفلونزا، ولا يشمل هذا الأيام السبعة الأولى بعد تشخيص الإنفلونزا.

ووفقا للدراسة التي سيتم تقديمها في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن الشهر المقبل (15-18 أبريل)، فإن أكثر بقليل من ثلث المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية (35% أو 139 شخصا) ماتوا، لأي سبب، في غضون عام من تشخيص الإصابة بالإنفلونزا.

وقدّر الباحثون أن الأشخاص كانوا 6.16 مرة أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية في الأيام السبعة التالية لتشخيص الإنفلونزا مقارنة بالعام الذي سبقه أو بعده.

ولكن عندما استبعدوا البيانات من سجلات الوفيات، كانت الزيادة في خطر الإصابة بالنوبات القلبية في الأسبوع الأول أكبر بمقدار 2.42 مرة مقارنة بالعام الذي سبق الإنفلونزا أو بعده.

ويقترح الباحثون أن الجمع بين استجابة الجسم لفيروس الإنفلونزا وقدرة الفيروس على جعل الدم أكثر "لزوجة" يمكن أن يكون وراء هذا الارتباط.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة آنامرين دي بور، من المركز الطبي الجامعي في أترخت بهولندا: "مع الآثار المحتملة على الصحة العامة للارتباط بين عدوى فيروس الإنفلونزا والنوبات القلبية الحادة، من المهم إظهار قوة النتائج في مجموعة مختلفة من الدراسة.نتائجنا تؤيد استراتيجيات الوقاية من عدوى الإنفلونزا، بما في ذلك التطعيم".

وتابعت: "في حين أنه ليس من الواضح من نتائجنا ما إذا كان المصابون بإنفلونزا أقل حدة معرضين أيضا للخطر، فمن الحكمة أن يكونوا على دراية بالصلة".

وتعليقا على الدراسة، قالت الدكتورة سونيا بابو نارايان، المديرة الطبية المساعدة في مؤسسة القلب البريطانية: "هذه البيانات الأولية الأخيرة من هولندا تتماشى مع ما نعرفه، وهو أن النوبات القلبية يمكن أن تحدث كثيرا أثناء أو بعد الإصابة بالإنفلونزا. إنها تدعم الحاجة إلى رفع مستوى الوعي العام بأعراض النوبة القلبية، وتعزز أهمية الوقاية من الإنفلونزا في المقام الأول، خاصة بين كبار السن".

يحدث موسم الإنفلونزا بشكل عام خلال الخريف والشتاء وأوائل الربيع. وهذا العام، تشهد حالات الإنفلونزا ارتفاعا في عدد حالات دخول المستشفى وشدة المرض.

وفي معظم الحالات، يتعافى المصابون بالإنفلونزا في غضون أسبوع أو أسبوعين، ولكن بالنسبة لبعض المرضى غير المحظوظين، يمكن أن يتطور الفيروس إلى واحد من عدة حالات مميتة.

1. المشكلات العصبية

في حالات نادرة ولكنها شديدة، يمكن أن يتسبب فيروس الإنفلونزا في حدوث التهاب في الدماغ، يُعرف باسم التهاب الدماغ، وفقا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية.

ووفقا للطبيبة سارة غارفيس، يمكن أن تجعلك هذه الحالة تشعر "بتوعك شديد. ويشعر الأشخاص الذين يعانون منها في كثير من الأحيان بالارتباك وفقدان الوعي".

2. الإنتان

الإنتان هو حالة قد تهدد الحياة بسبب تدمير الجسم لأنسجته عند استجابته للعدوى. وعندما تهاجم عمليات مكافحة العدوى الجسم، فإنها تتسبب في عدم قيام الأعضاء بوظائفها بصورة سليمة وطبيعية.

وقد يكون من الصعب اكتشاف الحالة. وقالت الدكتورة سارة إن البالغين الذين يصابون بهذه الحالة من المحتمل أن يكون لديهم "انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم، ويشعرون بالارتباك، ويعانون من تلعثم في الكلام، وضيق في التنفس، وقد يفقدون الوعي".

وأضافت أن "الأطفال تظهر عليهم أعراض أقل ولكن من المحتمل أيضا أن يصابوا بفقدان الوعي".

3. نوبات الربو

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الربو، فإن الإصابة بالإنفلونزا يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بنوبة الربو.

ويمكن أن يسبب فيروس الإنفلونزا تورما وضيقا في مجرى الهواء. ما قد يؤدي إلى نوبة قاتلة، حسب جمعية الربو والرئة الخيرية.

وقالت الدكتورة راشيل وارد لصحيفة "ذي صن" البريطانية، إن المصابين بالربو والإنفلونزا من المرجح أن يشعروا بضيق في التنفس وصفير وتفاقم السعال.

4. الالتهاب الرئوي

تعد الإنفلونزا سببا شائعا للالتهاب الرئوي، وهي عدوى تصيب الرئتين.

ووأوضحت الدكتورة غارفيس أن "الالتهاب الرئوي يمكن أن ينتج عن الإنفلونزا نفسها، أو يمكن أن تصاب به كعدوى بكتيرية ثانوية بعد أن تضعف الإنفلونزا مناعتك".

وأضافت: "بعض الأعراض الشائعة هي ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة وسعال مصحوب بالدم والشعور بالتعب الشديد".

ومن أجل تقليل فرصتك في الإصابة بعدوى الرئة عند الإصابة بالإنفلونزا، اقترحت الدكتورة راشيل أخذ أنفاس عميقة منتظمة لتوسيع صدرك بالكامل.

وأوضحت أن "عشرة في الساعة مثالية. وأيضا، استيقظ بانتظام وتجول في المنزل لتحسين تمدد الرئة. وإذا كنت مدخنا، فمن المرجح أن تصاب بعدوى في الصدر، لذا فهذا سبب آخر للإقلاع عن التدخين".

5. اعتلال عضلة القلب والتهاب عضلة القلب

يشير اعتلال عضلة القلب إلى مجموعة من الحالات التي تؤثر على بنية القلب، بينما التهاب عضلة القلب هو التهاب في جدار عضلة القلب يمكن أن يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب.



وتعد الالتهابات الفيروسية مثل الإنفلونزا من بين الأسباب الرئيسية للمرض.

وقالت جويل روز، الرئيسة التنفيذية لاعتلال عضلة القلب في المملكة المتحدة: "خلال موسم الإنفلونزا الشتوي، من المهم أن يتعرف الناس على علامات وأعراض أمراض القلب مثل اعتلال عضلة القلب والتهاب عضلة القلب. مع انتشار حالات الإنفلونزا ونزلات البرد، يجب على الناس الاستماع إلى أجسادهم. وإذا كانوا قلقين، يجب عليهم زيارة الطبيب العام أو إعادة زيارته في أسرع وقت ممكن".

ووفقا لجمعية القلب البريطانية الخيرية، فإن الأعراض الرئيسية لهذه الحالات هي ضيق التنفس أو صعوبة التنفس، خاصة مع المجهود البدني.

والإرهاق والتورم في الكاحلين والقدمين والساقين والبطن والأوردة في الرقبة هي أيضا أعراض شائعة لأمراض القلب.

6. بكتيريا المكورات العنقودية أ

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن العدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا، تجعلك أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى المميتة بكتيريا المكورات العنقودية أ (Strep A).

ووجدت دراسة أجريت على الفئران أن فيروس الإنفلونزا يضعف جهاز المناعة ما يعني أن أولئك الذين يصابون ببكتيريا المكورات العنقودية أ أثناء الإصابة بفيروس الإنفلونزا هم الأكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا العنقودية القاتلة.



وهناك أربع علامات رئيسية على كتيريا المكورات العنقودية أ يجب الانتباه إليها، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS):

- حمى (تعني ارتفاع درجة الحرارة فوق 38 درجة مئوية)

- آلام عضلية شديدة

- ألم عضلي موضعي

- احمرار في موقع الجرح