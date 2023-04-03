شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيبة تكشف.. ما هي أسباب حساسية الأسنان؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة تاتيفيك بيتروسيان أخصائية طب وجراحة الأسنان أن عوامل عديدة تسبب زيادة حساسية الأسنان.

وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن سبب الشعور بالألم لفترة قصيرة في حالة زيادة حساسية الأسنان عادة يكون نتيجة تناول شيئا باردا أو حامضا أو حلوا أو مالحا. كما يمكن أن يشعر الشخص بالألم أثناء تنظيف أسنانه.

وتقول: "توجد العديد من الأسباب لهذه الحالة. فقد تكون ترقق مينا الأسنان وقلة المعادن، تسوس لم يعالج، وكذلك انكشاف جذور السن نتيجة التهاب اللثة مثلا، وكذلك تغير مستوى حموضة اللعاب ونقص الفيتامينات والتدخين".

ووفقا لها يمكن أن تسبب بعض الأمراض مثل الارتجاع المعدي المريئي واضطراب عمل الغدد الصماء، وكذلك العمل في قطاع الصناعات الخطرة، زيادة حساسية الأسنان.

وتقول: "بما أن العوامل المسببة لزيادة حساسية الأسنان عديدة، لذلك فقط طبيب الأسنان يتمكن من تحديد العامل المسبب. أي يجب عدم الاعتقاد بأن المشكلة ستمر من تلقاء نفسها. مع العلم أن المشكلة تتفاقم أكثر إذا لم تعالج في الوقت المناسب".

أعلنت طبيبة الأسنان ناتاليا كاديكالوفا أن هناك عوامل كثيرة تؤثر في لون الأسنان وتوضح كيف يمكن منع تغير لونها إلى اللون الأصفر أو إلى لون داكن.

وتشير الطبيبة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن الرأي الشائع هو أن القهوة تسبب تغير لون الأسنان إلى الأصفر. نعم بعض المواد يمكن أن تغير لون مينا الأسنان.



وتقول: "النبيذ الأحمر يغير لون الأسنان وكذلك بعض الثمار، في حين أن الليمون، على العكس من ذلك، يمكنه تبييض الأسنان، ولكن في حالة وجود تسوس فإنه قد يسبب الألم. أما الشاي فلا أعلم كم الكمية التي يجب تناولها لكي يتغير لون الأسنان. ويمكن عند تناول القهوة والكولا استخدام قصبة الشرب لمنع تأثيرها في لون الأسنان".

وتضيف، ينصح بعد تناول الطعام تنظيف الأسنان أو شطف الفم لخفض تأثير الصبغات.

وتشير إلى أن لون مينا الأسنان يمكن أن يتغير ليس فقط بسبب المواد الغذائية.

وتقول: "يمكن أن يصبح لون الأسنان داكنا بسبب تناول بعض مضادات الحيوية، وكذلك تناول أي عقاقير دون تحكم، بما فيها المكملات الغذائية. كما أن بعض أمراض الجهاز الهضمي يمكن أن تسبب نشوء طبقة خاصة على الأسنان. وعندما يلاحظ طبيب الأسنان هذه الطبقة يدرك ضرورة ارسال المريض إلى أخصائي بالأمراض الباطنية. وقد يكون سبب تغير اللون زيادة في تركيز الفلور في الماء، حيث أن ارتفاع مستواه في الجسم، قد يؤدي إلى ظهور بقع بنية على الأسنان".

وتوضح الطبيبة ما إذا كان بالإمكان إعادة لون الأسنان إلى سابق عهده.

وتقول: "إذا حدث التغير في اللون بسبب أمراض داخلية، فيجب أولًا استشارة الطبيب وتحفيز الجسم على العمل. ويمكن إجراء قشط دقيق، عندما يحصل خدش في سطح المينا بأداة خاصة، أو بسبب القشرة أو حشوة الأسنان. وإذا كان السبب مواد التلوين، أي ما يدخل إلى الفم من الخارج، فيمكن أيضا تصحيح ذلك في كرسي طبيب الأسنان. وتساعد النظافة، والتنظيف، والتبييض على استعادة لون الأسنان السابق.