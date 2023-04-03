شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.