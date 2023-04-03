شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السورى للزلازل: تسجيل 22 هزة أرضية خلال الـ 24 الساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز السورى للزلازل، تسجيل 22 هزة أرضية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوحت شدتها بين 1.6 :3.8 على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 37.9 كم.