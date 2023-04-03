طقس الخليج.. رياح بالسعودية غائم بالإمارات دافئ بالكويت وبارد فى البحرين

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية إنه :" بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد يتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات نجران، جازان وعسير. ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير."

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وغائم ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربةً.

الرياح: شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل 60 كم/س.

الخليج العربي: شديد الاضطراب - مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة06 :01 والجزر الأول عند الساعة 18:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:13.

بحر عمان: شديد الاضطراب - مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:07 والمد الثاني عند الساعة 51 :20 لجزر الاول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 03:06.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم دافئ والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ويكون مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 38 كم/ساعة خلال الليل ، و درجة الحرارة الصغرى: 15 °ﻡ

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم بارد نسبياً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ولكنه معتدل خلال النهار .

الرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً .

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 7 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 27 م درجة الحرارة الصغرى 17 م

الرطوبة النسبية العظمى 75 % الرطوبة النسبية الصغرى 25%