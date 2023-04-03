شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تعلن نجاح خطة الرئاسة في العشر الأوائل من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الأحد، نجاح خطة الرئاسة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.



وأشار السديس - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - إلى أن الحرمين شهدا نقلة نوعية في مستوى الخدمات البشرية والتقنية، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق أعلى نسبة رضا للقاصدين عن المنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.



وقدم الدكتور السديس شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الدعم غير المحدود للحرمين الشريفين وقاصديهما، موجها منسوبي الرئاسة ببذل المزيد من الجهود في سبيل الوصول إلى أعلى المستويات في خدمة الزوار والعمار والمصلين.