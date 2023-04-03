اخبار الخليج

الجيش اللبناني يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني أن 4 طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة جبيل (شمالي العاصمة بيروت) وصولاً حتى بلدة شكا (جنوبي عاصمة الشمال اللبناني طرابلس).

وأضاف الجيش اللبناني - في بيان الأحد - أن الطائرات الأربع اخترقت الأجواء لمدة 5 دقائق، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب بلدة شكا.

وأوضح أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا