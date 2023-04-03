شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني أن 4 طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة جبيل (شمالي العاصمة بيروت) وصولاً حتى بلدة شكا (جنوبي عاصمة الشمال اللبناني طرابلس).

وأضاف الجيش اللبناني - في بيان الأحد - أن الطائرات الأربع اخترقت الأجواء لمدة 5 دقائق، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب بلدة شكا.

وأوضح أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).