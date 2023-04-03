شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تخفض طوعيا إنتاجها من النفط في مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، أنها ستخفض بشكل طوعي إنتاجها من النفط الخام بمقدار 40 ألف برميل يوميًّا اعتبارًا من مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس".



وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ "أوبك بلس" في 5 أكتوبر 2022.