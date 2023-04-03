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سلطنة عُمان تخفض طوعيا إنتاجها من النفط في مايو

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، أنها ستخفض بشكل طوعي إنتاجها من النفط الخام بمقدار 40 ألف برميل يوميًّا اعتبارًا من مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس".


وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ "أوبك بلس" في 5 أكتوبر 2022.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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