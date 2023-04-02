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"واس": وزير الخارجية السعودى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإيرانى

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القاهرة - سامية سيد - تلقّى وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه جرى خلال الاتصال، بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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