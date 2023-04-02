شكرا لقرائتكم خبر عن "واس": وزير الخارجية السعودى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقّى وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه جرى خلال الاتصال، بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير.