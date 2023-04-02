شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: أمر ملكى بإعفاء محافظ الدرعية ورئيس هيئة الملكية للرياض من منصبيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، عددًا من الأوامر الملكية، وفق ما أوردت "سبق"، وتضمنت إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية من منصبه.

وشملت القرارات أيضا إعفاء فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، ويُكلف المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى.

واشتملت أيضا على تعيين فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

إضافة إلى إعفاء محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه، ويعين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

ومن جهة أخرى، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤخرا عددا من الأوامر الملكية ، حيث قرر تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، كما أصدر قرارا بتعيين سلمان بن يوسف بن على الدوسرى وزيراً للإعلام، وحمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي برتبة وزير، وعين الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربى نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.

وقرر الملك سلمان تعيين راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة، وإسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.