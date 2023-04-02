شكرا لقرائتكم خبر عن وصول سفينة مساعدات إماراتية لميناء اللاذقية لإغاثة متضررى الزلزال فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت اليوم الأحد إلى ميناء اللاذقية سفينة المساعدات الإماراتية - الثانية من نوعها - تحمل أكثر من ألفي طن؛ سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم 2"، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن هذه الشحنة تأتي امتدادا للمساعدات الإماراتية، المستمرة من خلال الجسر الجوي المتواصل منذ وقع الزلزال الشهر قبل الماضي، وتُعد السفينة الثانية هي الأكبر من نوعها حيث تحمل "2.215 طن" عبارة عن 1.040 طن مواد غذائية، و600 طن مواد إغاثية، بالإضافة إلى 573 طن مواد بناء.

وأكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن هذه المساعدات تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات للحد من التداعيات الإنسانية التي خلفتها كارثة الزلزال على الساحتين السورية والتركية.

وتحتوي السفينة الإماراتية على طرود غذائية، ومستلزمات طبية من أدوية وحفاضات وكراس متحركة وأسرة طبية، بالإضافة إلى مستلزمات معيشية من ملابس شتوية، وبطانيات، ومفارش وسجاد وخيام، علاوة على مواد بناء ومواد متنوعة.