شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علماء روس يبتكرون غرسات للعمود الفقري القَطَني.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والبحث العلمي الروسية أن علماء جامعة الدون للعلوم التقنية ابتكروا غرسات معدنية (أقفاصا) للفقرات القطنية من العمود الفقري.

ويشير البيان إلى أن هذه الغرسات ستسخدم في العمليات الجراحية التي تجرى في منطقة الفقرات القَطنية من العمود الفقري في حال تعرضها للكسر أو تآكل الأقراص الهلامية التي بينها.

ويقول البروفيسور فاليري فارافكا: "لهذه الغرسات هيكل مسامي وسطح خشن، ما يساعد على تحقيق تكامل عظمي مثالي على كامل سطحها. وخلال فترة إعادة التأهيل التي تلي العملية الجراحية تمتلئ مسام الغرسة بألياف الكولاجين".

ويضيف: لقد اجتازت العينات التجريبية لهذه الغرسات الاختبارات الفنية والسمية بنجاح. وقد احتسب المبتكرون مقدار الحمل المسموح به للغرسة (القفص) تجريبيا أثناء الضغط والأحمال الأخرى من أجل تجنب ظهور تشققات كلالية فيها. ويخطط للبدء في إنتاجها المتسلسل والمعدات اللازمة المستخدمة في تثبيتها.

تحدثت طبيبة العظام والأخصائية في الطب الرياضي، يوليا طلماتشوفا، عن المهن التي تشكّل خطورة على العمود الفقري.

حسب الطبيبة، أخطر المهن هي تلك التي يتعرض فيها جسم الإنسان لاهتزازات دائمة، مثل مهنة سائقي الشاحنات الثقيلة أو المركبات الزراعية.

وقالت: "لدى التعرض المستمر للاهتزاز قد تظهر جروح بسيطة في العمود الفقري حيث تُدمّر تدريجيا الأقراص الفقرية والأنسجة العظمية للفقرات وأغشية الأعصاب الشوكية والأوعية"، وأشارت إلى أن التهابا يظهر لاحقا مصحوبا بألم مزمن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العمل الذي يُكرر فيه الشخص حركات متشابهة، كما يفعل مثلا خبّاز الخط الآلي أو الخيّاطة، هو أيضا عمل خطير. وأوضحت الأخصائية أن تكرار الحركات يؤدي إلى خلل في العضلات، وبالتالي فإن الضغط على العمود الفقري يتوزع بشكل غير متساو، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى انحناء الظهر.

وعلاوة على ذلك، فإن الرسامين أو الخراطين أو السائقين أو أطباء الأسنان يبقون في وضع غير مريح لفترة طويلة، مما يؤدي إلى مشاكل في مناطق العمود الفقري التي تظل في وضع ثابت. ويعاني أولئك الذين يعملون في وضع الجلوس دائما من الضغط الزائد على الأقراص الفقرية، مما قد يسبّب في آخر المطاف ظهور الفتق.

فيما قال أخصائي جراحة العظام والكسور وأمراض المفاصل في مستشفى SM-Clinic، أندريه ليتشاغين، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن الجنف - انحناء الظهر- قد يتسبب، في حال عدم الخضوع للعلاج، في حدوث خلل بالأعضاء والأنظمة الداخلية.