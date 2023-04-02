شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء يكشفون أثر فقدان الوزن على صحتنا! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يمكن أن يقلل فقدان الوزن من فرص الإصابة بالنوبات القلبية ومرض السكري من النوع 2 - حتى إذا استعدت بعضا منه.

ووجد باحثو جامعة أكسفورد أن أولئك الذين تخلصوا من أرطال الكيلوغرامات ما زالوا يتمتعون بفوائد صحية بعد خمس سنوات، حتى لو استعادوا نسبة من الوزن.

ويمكن أن تساعد برامج إنقاص الوزن الأشخاص على إنقاص وزن صحي والحفاظ عليه من خلال تشجيع تغيير نمط الحياة. لكن استعادة بعض الوزن عند توقف المساعدة والنصيحة أمر شائع.

وأراد العلماء اختبار ما إذا كانت الفوائد الصحية اللاحقة لفقدان الوزن، مثل انخفاض ضغط الدم، استمرت بعد انتهاء التدخلات.

وقاموا بدمج نتائج 124 دراسة شملت أكثر من 50000 مشارك شاركوا في تدخلات النظام الغذائي أو التمارين الرياضية مثل بدائل الوجبات أو الصيام المتقطع أو عرضت عليهم حوافز مالية لفقدان الوزن.

وكان متوسط عمر المشاركين 51 عاما، وبلغ مؤشر كتلة الجسم 33 عاما، وهو ما يُعتبر سمينا.

وفي المتوسط، فقد الأشخاص ما بين 5 و10 أرطال (2-5 كغم) في حين أن استعادة الوزن كانت عادة تصل إلى 0.7 رطل في السنة (0.32 كغم).

وبالمقارنة مع أولئك الذين يتبعون برنامجا أقل كثافة والذين لا يخضعون لبرنامج إنقاص الوزن، فإن المشاركين الذين فقدوا الوزن من خلال برنامج إنقاص الوزن المكثف كان لديهم عوامل خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.

واستمرت عوامل الخطر المنخفضة هذه لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء برنامج إنقاص الوزن، وفقا للنتائج المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

ووُجد أن أولئك الذين فقدوا الوزن يعانون من انخفاض ضغط الدم الانقباضي - ضغط في الشرايين عندما ينبض القلب - ومستويات منخفضة من كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) "الضار".

ووجد الباحثون أن مستويات HbA1c، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء يستخدم لاختبار مرض السكري، انخفض بنسبة 0.26% في كل من عام وخمس سنوات بعد المشاركة في برنامج إنقاص الوزن المكثف.

وقالوا إن هذا يشير إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري من النوع الثاني، كما يبدو أنه لا يزال منخفضا حتى بعد استعادة الوزن.

وقالت البروفيسور سوزان جيب، من جامعة أكسفورد والمعدة المشاركة للدراسة: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فإن فقدان الوزن هو وسيلة فعالة لتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضافت: "النتائج التي توصلنا إليها يجب أن توفر الطمأنينة بأن برامج إنقاص الوزن فعالة في السيطرة على عوامل الخطر القلبية الوعائية ومن المرجح جدا أن تقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

كشف أحد الخبراء عن 11 علامة مبكرة للخرف يجب أن تكون على دراية بها إذا كانت لدى أحد أفراد الأسرة.

ويعد البروفيسور ماثيو كوهين، المدير المشارك لمركز ديلاوير لأبحاث الشيخوخة المعرفية. وفي حين أنه قد يكون من الشائع أن يصاب الأشخاص بضعف إدراكي خفيف (MCI) في سن أكبر، إلا أن هناك فرقا بين الاختلال المعرفي المعتدل والخرف. وقد يواجه الشخص الذي يعاني من الخرف "مشاكل يومية في التفكير و/أو الذاكرة.

وتشمل الأمثلة طرح نفس الأسئلة، مرارا وتكرارا، أو الاعتماد المتزايد على الوسائل المساعدة على الذاكرة أو على أشخاص آخرين لتذكر الأشياء.

وهناك مؤشر آخر محتمل للخرف، هو وجود صعوبة جديدة في التعامل مع الشؤون المالية. كما أن أحد المؤشرات الواضحة على الإصابة بالخرف هو عندما يجد الشخص صعوبة في المهام المألوفة.

على سبيل المثال، إذا لم يعد بإمكان الشخص تذكر كيفية القيادة إلى متجره المحلي، أو لم يتذكر قواعد لعبته المفضلة، فقد يكون مصابا بالخرف.

ومن الممكن أيضا أن يتسبب المرض المتقدم في فقدان الشخص للتواريخ والأماكن والمواعيد.



وقد تكون هناك أيضا مشكلات جديدة في اللغة المنطوقة والمكتوبة، مثل صعوبة التعبير عن الذات.

وقال البروفيسور كوهين: "من الطبيعي أن تواجه أحيانا صعوبة في العثور على الكلمة الصحيحة. ومع ذلك، يجدر التحقق مما إذا كانت هذه المشكلات أسوأ بشكل ملحوظ من الأشخاص الآخرين من نفس العمر أو إذا كانت هناك صعوبة في متابعة محادثة أو الانضمام إليها".

وقد يؤدي الخرف أيضا إلى وضع عناصر في غير محلها دون القدرة على تتبع الخطوات.

وقال كوهين: "من الطبيعي أن تضع الأشياء في غير مكانها من وقت لآخر، ولكن إذا كان الشخص يجد صعوبة في تتبع خطواته، أو يتهم الآخرين بالسرقة، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة صحية".

وقد تكون القرارات السيئة بشكل غير معهود مؤشرا على تدهور وظائف المخ.

كما يمكن إيلاء اهتمام أقل لعادات العناية الشخصية، مثل الاستحمام والعناية الشخصية.

وقد يكون الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية أو الهوايات أو الارتباطات الأخرى علامة تحذيرية للإصابة بالخرف.

وقد تكون هناك أيضا تغييرات في الحالة المزاجية والشخصية، مثل الشعور بالارتباك والريبة والاكتئاب والقلق.

11 علامة مبكرة للخرف

- مشاكل التفكير والذاكرة.

- صعوبات مالية جديدة.

- التحديات مع المهام المألوفة.

- فقدان مسار المواعيد.

- التغييرات في الإدراك البصري.

- مشاكل اللغة المنطوقة والمكتوبة.

- وضع الأشياء في غير موضعها.

- صعوبة اتخاذ قرار.

- عناية شخصية أقل.

- الانسحاب الاجتماعي.

- تغيرات في المزاج والشخصية.

وإذا لاحظت مثل هذه الأعراض لدى أحد أفراد أسرتك، ينصح الأستاذ كوهين بطلب المساعدة المهنية من طبيب عام.

وقال كوهين: "غالبا ما يتفاجأ الناس ويشجعون على معرفة أن ما يصل إلى 40% من حالات الخرف يمكن تأخيرها أو منعها من خلال اتباع أسلوب حياة صحي".

ويتضمن أسلوب الحياة الصحي ممارسة الرياضة وتناول نظام غذائي جيد وإدارة الحالات الطبية والنوم جيدا.