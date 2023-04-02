شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي فوائد الصيام على صحة القلب والدماغ والجسم بشكل عام؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعتبر الأمراض المرتبطة بالسمنة وأمراض تصلب الشرايين من الأمور الخطرة على صحة الكثيرين حول العالم اليوم، لذلك فإن الصيام قد يكون من إحدى الوسائل التي تساعد على محاربة تلك الأمراض.

ويرى العديد من الأطباء وخبراء الصحة أن الصيام يساعد على التقليل من مستويات السكر في الدم، الأمر الذي يؤدي إلى حرق الدهون لإنتاج الطاقة للازمة للجسم، وهذا الأمر قد ينعكس بشكل إيجابي على الأشخاص الذين يعانون من السمنة والأمراض التي قد تنجم عنها كأمراض القلب والشرايين.

ويساعد الصيام أيضا على التخلص من الدهون الضارة المتراكمة في العديد من مناطق الجسم، والتي تعتبر مركزا لتخزين بعض السموم التي تدخل أجسامنا عبر الأطعمة أو الهواء الملوث أو تتنج عن التفاعلات الكيميائية الحيوية.



ويعتبر الصيام في شهر رمضان وسيلة فعالة للتقليل من التدخين وشرب القهوة والمنبهات التي تؤثر بشكل سلبي على الجهاز الهضمي والعديد من أعضاء الجسم.

ويشير العديد من الدراسات العلمية أيضا إلى أن الصوم له فوائد في تعزيز جهاز المناعة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على صحة الجسم بشكل عام.

كما بينت بعض الأبحاث والدراسات أن الصوم له دور في التقليل من الالتهاب في الجسم عن طريق تقليل عدد الخلايا الوحيدة من نوع من خلايا الدم البيضاء الالتهابية في مجرى الدم، والتقليل من الالتهابات له تأثير إيجابي على الصحة العقلية أيضا إذ أن الالتهابات المزمنة يمكن أن تزيد التدهور المعرفي والخرف المحتمل بسبب تراكم الترسبات في الدماغ.

وهناك مجموعة متزايدة من الأبحاث تشير إلى أن الصيام يمكن أن يمنع تطور مرض ألزهايمر في الحيوانات. ووجدت دراسة أجريت عام 2019 أن الصيام المتقطع يمكن أن يبطئ التدهور المعرفي ويحسن أعراض مرض ألزهايمر لدى الفئران.

وينصح خبراء الصحة الأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض القلب أو أمراض السكري بمراجعة أطبائهم قبل البدء بالصيام لتنسيق مواعيد وآلية تناول الأدوية في حال كانوا بحاجة إلى الدواء.

ينصح الأطباء وأخصائيو التغذية باتباع العديد من العادات والممارسات اليومية للحفاظ على الصحة خلال فترة الصيام في شهر رمضان المبارك.

من بين الأمور المهمة التي يركز عليها خبراء التغذية للأشخاص الذين يصومون في شهر رمضان الحرص على تناول السلطات والخضار بكميات كافية كي يحصل الجسم على كفايته من الفيتامينات والأملاح المعدنية التي تمده بالقوة والنشاط خلال اليوم.

وينصح الخبراء أيضا بتناول الفواكه الطازجة خلال فترة الإفطار، كونها تحتوي على الألياف المفيدة والفيتامينات، وتغني عن تناول الحلويات المشبعة بالسكريات المضرة التي تسبب السمنة.

وينصح الأطباء أيضا بالتقليل من تناول المخللات والملح والتوابل خلال شهر رمضان كونها تتسبب بالعطش، وبسبب أن الملح لا يساعد على تسريع طرح الماء من الجسم، كما يفضل عدم الإفراط في شرب المياه أثناء فترة الإفطار كون كميات الماء الزائدة في الجسم تسرع عمل الكلى وتؤدي لطرح السوائل من الجسم بسرعة أكبر.

ويفضل أن يبدأ الصائم إفطاره بشرب كمية معتدلة من الماء وتناول بضع حبات من التمر، ومن ثم تناول الحساء والسلطات لتهيئة المعدة للطعام وتجنب التلبكات المعوية.



ويجب أن يركز الصائمون أيضا على وجبة السحور كونها ستمد جسمهم بالطاقة والمواد الضرورية خلال مدة الصيام، ويفضل أن تحوي هذه الوجبة على الألياف والكربوهيدرات المركبة التي تساعد على الشعور بالشبع وتحتاج وقتا طويلا للهضم.

ومن الأمور المهمة التي يجب التركيز عليها خلال شهر رمضان المحافظة على ممارسة الحركة والرياضة والنشاط البدني تجنبا للسمنة، مع تجنب التمارين الرياضية الشاقة أثناء مدة الصيام.

ويحذّر الأطباء من الإفراط في تناول الحلويات والنشويات والسكريات المعقدة خلال شهر رمضان تجنبا للسمنة، وينصحون بمضغ الطعام جيدا أثناء الأكل للحفاظ على صحة المعدة والاستفادة من مكونات الغذاء.