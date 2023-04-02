شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 أطعمة لطول العمر للبقاء "صحيين وممتلئين وحيويين" كل يوم.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يشاركنا اثنان من المتخصصين الصحيين الأطعمة الغنية بالمغذيات التي يستمتعون بتناولها، للبقاء في صحة جيدة.

ويحب كل من ريسا لويس، طبيبة الطوارئ والموجات فوق الصوتية، والدكتورة أديرا لاندري، تناول المكسرات. وبينما يعد تناول المكسرات باعتدال أمرا أساسيا، إلا أن هناك مكونات أخرى يجب مراعاتها. وقالت لاندري "إننا نتجنب المكسرات المقلية والمملحة التي تحتوي على كمية من الزيت أو الملح أو السكر أكثر مما يحتاجه الجسم".

5 أطعمة لطول العمر للبقاء "صحيين وممتلئين وحيويين" كل يوم.. ما هي؟

وأوضحت لاندري، طبيبة الطوارئ في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن، أن "الحمص غني بالألياف ومصدر كبير للبروتين النباتي. ويحتوي على دهون غير مشبعة تزيد من مستويات HDL (النوع الصحي من الكوليسترول)".

وأضافت لويس: "وجدت الدراسات أن إضافته إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحماية من أمراض القلب والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان".

ويمكن أن تكون إضافة خضروات صغيرة الحجم إلى الحمص وسيلة لتحسين طول العمر، مثل الجزر والكرفس، والتي يمكن غمسها في الحمص.

وبالابتعاد عن الوجبات الخفيفة، ذُكر أن البيض المسلوق مليء بـ "البروتين الخالي من الدهون".

وأشارت لويس: "إذا كنت مثلنا وتتنقل باستمرار، فإن أفضل نصيحة لدينا هي تناول الأطعمة اللذيذة ولا تستغرق الكثير من الوقت في التحضير. يمكنك سلق الكثير من [البيض] مرة واحدة ثم تناولها واحدة تلو الأخرى على مدار الأسبوع".

وإذا كنت في عجلة من أمرك في الصباح أو بعد الظهر، فقد يكون تناول الأفوكادو مفيدا.

وقالت لويس: "تحتوي الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية الرئيسية، بما في ذلك الكاروتينات والدهون الأحادية غير المشبعة والبوتاسيوم والألياف. [هذه المكونات] ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة".

خمسة أطعمة يجب أن تدمجها في نظامك الغذائي:

- المكسرات.

- الحمص.

- الخضروات.

- البيض المسلوق.

- الأفوكادو.

وتقول NHS: "إن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن هو جزء مهم من الحفاظ على صحة جيدة، ويمكن أن يساعدك على الشعور بأفضل ما لديك. وهذا يعني تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بالنسب الصحيحة".

وينصح الناس بشدة "بتناول خمس حصص على الأقل من مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات كل يوم".



أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أنه يجب تناول الأدوية وفقا للتعليمات المرفقة بها ووفقا لوصفة الطبيب.



ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني إلى أنه للحصول على فائدة تامة من الدواء ودون أي آثار جانبية يجب أن يعرف الشخص كيف ومتى عليه تناوله ومع أي دواء يمكن تناوله.

هذه الأدوية أو تلك معا أم لا. لأن الذنب يقع على عاتق الطبيب والصيدلي إذا ساءت الحالة الصحية للمريض بعد تناول الأدوية". وهذا الأمر متبع في فرنسا. ومع ذلك، نجد أن وجود 10 بالمئة من المرضى في المستشفيات سببه المزج الخاطئ في تناول الأدوية.

ووفقا له، من الخطأ مثلا تناول الأدوية المخفضة لمستوى الكوليسترول في الدم مع عصير الغريب فروت.

ويقول: "توجد أدوية لتخفيف كثافة الدم توصف لجميع المرضى الذين خضعوا لعملية القسطرة. 0.3 بالمئة من المرضى الذين يتناولون دواء كلوبيدوغريل تحصل لديهم طفرة جينية تقتلهم. أو مثلا دواء وارفارين لتخفيف كثافة الدم إذا أخذ المريض منه جرعة صغيرة لن يكون له التأثير المطلوب وإذا أخذ جرعة أكبر سبب له النزيف".

ويضيف: لذلك يجب التأكد من جميع الأدوية التي وصفها الطبيب.

ويقول: "إذا وصف الطبيب 3-4 أنواع من الأدوية فيجب على المريض الاستفسار منه عن السبب ولماذا".