شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبيرة: الضحك يؤثر إيجابيا في الصحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا أن الضحك يؤثر إيجابيا في الصحة، لذلك يستخدمه الأطباء في مختلف مجالات الطب كوسيلة للعلاج.

وتقول الدكتورة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "يعطي العلاج بالضحك في العديد من مجالات الطب نتائج إيجابية. فمثلا يحفز الضحك تجدد الغضروف لدى المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتيدي ويخفف الالتهاب. وتساعد جلسات الضحك الأشخاص الذين يعانون من الأرق والاكتئاب، ويخفف من ردة الفعل على الإجهاد لدى المصابين بالفصام. كما أن الضحك يحسن نوعية حياة المصابين بالسرطان، ويحسن لدى المصابين بالسل الرئوي عملية التنفس. ويؤثر إيجابيا في مستوى السكر في الدم".



وتضيف: أظهرت نتائج دراسات علمية أن الضحك مدة 20 ثانية له تأثير إيجابي مفيد للقلب والأوعية الدموية يعادل تأثير تمرين بدني شاق لمدة ثلاث دقائق.

وتقول: "درس الأطباء اليابانيون الحالة الصحية لـ 14233 شخصا واتضح لهم أن نسبة الاضطرابات الوظيفية والإعاقة بين أفراد مجموعة المرح أقل مما بين أفراد المجموعة الذين نادرا ما يضحكون. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن أولئك الذين يحبون الضحك هم أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية".

ووفقا لها، يرتفع خلال الضحك مستوى هرمون السيروتونين وهرمون الدوبامين المسؤولين عن المزاج الجيد والتركيز والاهتمام والنشاط. وبالإضافة إلى هذا، الضحك هو نوع من تمارين الجهاز التنفسي.

وتشير إلى أن الضحك نوعان لاإرادي وإرادي. النوع الأول يظهر لدى الشخص بعد توتر عصبي شديد كرد فعل على نتيجة إيجابية لمشكلة ما. أما النوع الثاني - الضحك الإرادي - فهو تعبير عن الفرح وعلامة تشير إلى المزاج الجيد.

أفاد موقع "هلث دي نيوز" الأمريكي إلى أبحاثا طبية أجراها علماء يابانيون شملت 79 شخصًا تتراوح اعمارهم بين 40 و74 عاما، توصلت إلى ان الضحك والموسيقى يقللان من ضغط الدم.

لم تعد التقارير الطبية التي تتحدث بين الحين والآخر عن فوائد الضحك وسماع الموسيقى، وانعكاساتهما الإيجابية على صحة الإنسان خبرًا مثيرا. لكن هذا لا يمنع العلماء والباحثين من إجراء المزيد من الدراسات حول هذين الأمرين، ليتوصل هؤلاء إلى المزيد من الفوائد التي يحصدها الإنسان بمجرد سماع الموسيقى والشروع في الضحك.

فبالإضافة إلى تحسين المزاج، توصلت مجموعة طبية أعلن عن نتائج أبحاثها في 17 أغسطس/آب، إلى ان الضحك والموسيقى يقللان من ضغط الدم.

وحول هذا الأمر أفاد موقع "هلث دي نيوز" الأمريكي إلى أبحاث أجراها علماء يابانيون شملت 79 شخصًا تتراوح اعمارهم بين 40 و74 عاما، جرى تقسيمهم إلى 3 مجموعات، تعرضوا لظروف متفاوتة.

وأثبتت التجربة العملية ان الظروف الصحية تحسنت لدى المجموعة الأولى التي كان أفرادها يسمعون الموسيقى ساعة واحدة كل يوم في غضون أسبوعين، وكذلك الأمر بالنسبة للمجموعة الثانية التي شارك أعضاؤها في جلسات ضحك، بينما لم يطرأ أي تغيير إيجابي على مؤشرات أعضاء المجوعة الثالثة، الذين لم يقوموا بأي شئ من هذا القبيل.

ومن فوائد الضحك الجمة على الإنسان إنه يقوي جهاز المناعة ويخفف من حدة الألم، اذ إنه يحفز إفراز مادة الإندروفيس التي تساعد على ذلك، كما ان الضحك يعد بمثابة تدليك داخلي لعضلات الوجه.

كما إنه يضاعف معدل الأوكسجين في الدم، ويزيد من مرونة أوعية القلب ويقوي عضلات البطن، ويحسن من أداء القدرات العقلية، وينعش الذاكرة، علاوة على إنه يجدد الطاقة، ويضفي على وجه الإنسان نضارة وحيوية.

ولا تقتصر فوائد الضحك على صحة الإنسان العضوية، بل تشمل ما ينعكس ايجابيا على شخصيته، اذ ان الضحك يجعله يشعر بالمزيد من الثقة بالنفس، كما إنه يولد انطباعأً طيبًا لدى من حوله، فالضحك يجعله يبدو أكثر شبابًا وجاذبية في محيطه، ويحفز روح العمل الجماعي، ويمنحه نفحات تفاؤل متجددة.

ومن فوائد الضحك ايضا إنه يساعد على عدم ارتخاء عضلات الحنجرة، مما يعني إنه يخفف من حدة الشخير، لذا فان لإكثار من الضحك يؤدي إلى تفادي إزعاج الآخرين بالشخير بشكل شبه تام.