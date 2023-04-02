شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. تزداد الشهية بعد تناول الوجبات السريعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا خبيرة التغذية الروسية، أن جميع المأكولات التي تنسب إلى الوجبات السريعة هي مالحة جدا ودهنية وتحتوي كمية كبيرة من الكربوهيدرات ومحسنات النكهة.

وتقول: "عندما يتناول الشخص الوجبات السريعة بانتظام يزعج مستقبلات التذوق بمجموعة من النكهات المختلفة الموجودة بكمية كبيرة في هذه المأكولات، ما يجعله لا يشعر بطعم الأطعمة الاعتيادية، أي تصبح بالنسبة له بلا طعم".

وبالإضافة إلى ذلك تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الملح، ما يسبب تورم حليمات اللسان والجسم بصورة عامة، ما يجعل الشخص يتناول كل شيء لأنه لم يعد يفرق بين مذاق الأطعمة التي يتناولها.

وتقول: "كما تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تسبب ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم، ما يؤدي إلى تحفيز الشهية. لذلك بعد ارتفاع مستوى الأنسولين يشعر الشخص برغبة في تناول المزيد".

ربطت أبحاث سابقة بين زيادة استهلاك الوجبات السريعة وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكن فريقا أستراليا، من معهد هانتر للأبحاث الطبية (HMRI)، وجامعة نيوكاسل وهنتر نيو إنجلاند هيلث (HNE Health)، يقول إن دراستهم هي من بين أولى الدراسات التي تربط النوبات القلبية بزيادة توافر الوجبات السريعة.

ونظرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة الطب الباطني (Internal Medicine Journal)، في ما إذا كان عدد منافذ الوجبات السريعة في منطقة ما يمكن اعتباره عامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية.

وتحدث النوبة القلبية عندما تمنع الجلطة الدموية - عادة بسبب الدهون أو الكوليسترول - تدفق الدم إلى القلب.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء وكل مجموعة عرقية تقريبا في الولايات المتحدة.

وقال المعد المشارك للدراسة الدكتور تارونبريت سالوجا، من جامعة نيوكاسل: "النوبة القلبية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تشير البيانات الحديثة إلى أن عددا متزايدا من النوبات القلبية لا يمكن تفسيره بعوامل الخطر المعروفة.

وقارن الفريق جميع حالات النوبة القلبية في منطقة هانتر-نيو إنجلاند الصحية في أستراليا، التي تقع في نيو ساوث ويلز، مع كثافة منفذ الوجبات السريعة (FFD) في كل منطقة محلية.

وركز الباحثون على أكثر 10 منافذ للوجبات السريعة شيوعا في أستراليا، ثم استخدموا بيانات التعداد لتحديد الكثافة لكل 100000 شخص.

ووجد الفريق أنه لكل مطعم جديد للوجبات السريعة تم افتتاحه، زاد عدد النوبات القلبية لكل 100 ألف شخص بمقدار أربعة كل عام.

وكان هذا صحيحا عند التكيف مع عوامل الخطر الأخرى مثل العمر والسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

وقال الدكتور أندرو بويل، المعد المشارك للدراسة وطبيب القلب في مستشفى جون هانتر، إن هذه الدراسة هي الأولى التي تُظهر أن عدد مخازن الوجبات السريعة نفسها عامل تنبؤ بحدوث النوبات القلبية.

وقال: "حتى الآن، هناك القليل جدا من البيانات حول الصلة بين كثافة منافذ الوجبات السريعة والنوبات القلبية، لذا يجب أن توفر هذه النتائج اعتبارا مهما لسياسة الصحة العامة في المستقبل وتنمية المجتمع".

ويقول الباحثون إن هناك حاجة لدراسات مستقبلية لتأكيد هذه النتائج والنظر في سبب زيادة كثافة السلاسل لخطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وأوضح سالوجا: "هناك ارتباط راسخ بين استهلاك الوجبات السريعة وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية''.

وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى استكشاف دور توافر الغذاء في احتمال الإصابة بنوبة قلبية.